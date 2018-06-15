Снимки вулкана Килауэа из космоса удивили своей масштабностью катастрофы

Сегодня, 15:40

Фотограф-энтузиаст Пьер Маркуз обработал фотографии извержения вулкана Килауэа со спутника. Специальная программа позволила человеческому глазу увидеть все световые волны, показывая, как происходит разрушения местности во время извержения.

На фотографии изображена лава, которая течёт от вулкана до залива Капохо и Кастрийского пролива, уничтожая все на своём пути и оставляя шлейф из пара. Из-за извержения остров сотрясается от постоянных землетрясений, что побудило местных жителей, включая мэра острова, покинуть свои дома.

Чтобы создать вышеупомянутое изображение, Пьер Маркуз получил фото со спутника. Оригинальний снимок имеет высокое расширение и спектральный диапазон, включая видимые, ближне-инфракрасные и коротковолновые инфракрасные полосы. Результаты стали шокировать масштабностью катастрофы. Фотограф обработал снимки таким образом, чтобы человеческому взгляду стала заметна вся цветовая палитра, скрытая за световыми волнами, недоступными глазу. Пьер также применил фотошоп, чтобы изображение казалось более реалистичным.