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Иностранные болельщики приехали на матч не в тот город

Сегодня, 18:47

Матч Аргентина-Хорватия запланирован был в Нижнем Новгороде, но туристам не повезло туда попасть, они элементарно перепутали города.

Так в Сети появилась история про двух самых грустных болельщиков на Земле. Эта повесть - про Хосе и Лусию, которые ехали на матч в Нижний Новгород, а попали в Великий.

Хосе и Лусия пролетели 13 тысяч километров, сидели в московских пробках, пили на Никольской и ругались с таксистами, - все ради того, чтобы увидеть матч Аргентина-Хорватия. И все было отлично, только вот ребята не знали, что в России два Новгорода - один Нижний, а другой - Великий. По итогу оказалось, что иностранные болельщики приехали на матч не в тот город.

Подозрения закрались, когда в пункте назначения Хосе и Лусия обнаружили, что они - единственные местные туристы. На стадионе разрешено (рекомендовано) употребление крепких спиртных напитков, а сам он - коробка во дворе.

Хосе решил зайти в бар "Пивная миля" и спросил у хозяина короткий путь к central stadium. Тут-то и выяснилось, что до него - около 1000 километров. На матч с Хорватией парочка, естественно, не попадает.

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