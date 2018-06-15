Фанат сборной РФ радовался забитому голу и попал в реанимацию

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Мужчина так громко кричал, что едва не задохнулся.

Фанат сборной РФ смотрел прямую трансляцию вчерашнего матча в Екатеринбурге в ЦПКиО им. Маяковского. После того, как российские футболисты открыли счёт, мужчина так сильно радовался забитому голу, что попал в реанимацию. Гражданин буквально стал задыхаться от своих же криков.

В здании на площадке дежурили медицинские сотрудники. Они постарались помочь фанату, но вот этого сделать им так и не удалось. В итоге было решено вызвать бригаду скорой помощи и отправить «крикуна» в больницу. По некоторым данным, у пострадавшего из-за его бурной реакции произошёл спазм в лёгких.