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В США произошло ЧП на «американских горках»

Сегодня, 12:41

Во всём мире посещение парков аттракционов с экстремальными видами развлечений является небезопасным. Сейчас в одном из них случилась очередная авария с потерпевшими.

ЧП произошло в США на «американских горках». Там с рельс во время движения слетели несколько вагончиков с находившимися там людьми.

Это было во Флориде в парке аттракционов находящемся в Дейтон-Бич. Один из вагончиков обрушился на землю. Ещё два застряли на «американских горках».

Наиболее тяжело пострадали те, кто были в обрушившемся вагончике. Общее количество госпитализированных – 6 человек. Двое из них упали с высоты, больше десяти метров. Их состояние наиболее тяжёлое. Врачи США борются за их жизнь.

Ещё двое получили существенные травмы в кабинке, застрявшей на аттракционе. Операция по их спасению, которую проводили американские пожарные, заняла более 30 минут.

Где в момент аварии находились ещё двое пострадавших, пока сведений нет.

Известно,  что возраст этого аттракциона в Дейтон-Бич, который в России называют «американскими горками», а в США – «русскими» превышает 40 лет.

 В феврале этого года его уже временно закрывали, сочтя небезопасным. Администрация заверила об устранении всех проблем. Видимо, не всех.

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