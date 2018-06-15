В Петербурге нашли труп безымянного мужчины в мокасинах

Сегодня, 10:37

Не вполне объяснимые, на первый взгляд, случаи со взрослыми людьми продолжают происходить с пугающей периодичностью. Часто они заканчиваются трагедиями.

В Петербурге нашли труп безымянного мужчины. Он был в клетчатой синей рубашке, джинсах и бежевых мокасинах.

Тело нашли на Васильевском острове, рядом с домом №25, расположенным на 18-й линии. Согласно поступившей информации, предварительный осмотр не выявил признаков того, что смерть мужчины была насильственной.

Вероятнее всего, он выпал из окна квартиры, находящейся на пятом этаже. Его травмы являются характерными для падения с подобной высоты.

На вид мужчине не более 45 лет. Его личность пока не установлена. Документов ни при нём, ни в квартире, не оказалось.