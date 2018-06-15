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На вокзале в Молдавии мать бросила 2-летнюю дочку из Челябинска

Сегодня, 10:11

История маленькой россиянки возмутила омбудсмена Южного Урала Ирину Буторину. Родительница тайно увезла малышку от отца и тети на свою родину и бросила без средств и условий существования на вокзале. Повезло, что нерадивые торговцы органами не приметили девочку, и ей удалось вернуться к отцу в Россию.

На вокзале в Молдавии мать бросила 2-летнюю дочку. Приехав из Челябинска с малышкой, она решила оставить «груз» и скрылась с виду. После девочку обнаружили правоохранители и оказали необходимую поддержку пострадавшему ребенку. Прохожие обратили внимание, что несовершеннолетняя малышка голодна и одинока, а взрослые оставили ее в опасности.

Ребенку удалось избежать плохой компании выпивающих алкоголь цыган и торговцем интим-услуг. При этом южноуральские родственники не знали об инциденте, и были уверены, что с ребенком все в порядке. Сейчас девочка на пути к отцу, который позаботится о ней, пока нерадивая мать будет странствовать миром.

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