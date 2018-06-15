Лесные пожары являются проблемой для всех стран на планете, где они произрастают. Для их тушения применяются самые разнообразные и, порой, неожиданные методы.
В частности, под Иркутском лесной пожар потушили искусственным дождём. Огонь вспыхнул в Усольском районе в 15 километрах от посёлка Тальяны. Пламя быстро распространилось на территории в 7 гектаров.
Чтобы погасить его, решили воспользоваться искусственным дождём. Под Иркутском в воздух поднялся самолёт Ан-26 Авиалесохраны. На нём установлено оборудование для отстрела пиропатронов с йодистым серебром.
Специалисты выбрали кучевые облака, которые сочли «подходящими» и обстреляли их.
Как результат, не прошло и часа до того, как над самым местом пожара прошёл обильный ливень.
Он полностью ликвидировал лесной пожар.
Под Иркутском этот метод был впервые опробован в 2017 году. Его цель – эффективное тушение пожаров, возникающих на отдалённых территориях.
Пожар рядом с посёлком Тальяны не единственный, которые сейчас бушуют под Иркутском. Их в настоящее время не менее шести. Считается, что они вызваны сильными грозами.
На борьбу с пламенем, бушующем в лесу под Бодайбо, направлен отряд лесников. Как будут бороться с другими отдалёнными пожарами, пока не ясно. Понятно, что дождём их все одновременно не накроешь.
Сообщение сделано пресс-службой регионального правительства.