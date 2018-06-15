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Лесные пожары являются проблемой для всех стран на планете, где они произрастают. Для их тушения применяются самые разнообразные и, порой, неожиданные методы.

В частности, под Иркутском лесной пожар потушили искусственным дождём. Огонь вспыхнул в Усольском районе в 15 километрах от посёлка Тальяны. Пламя быстро распространилось на территории в 7 гектаров.

Чтобы погасить его, решили воспользоваться искусственным дождём. Под Иркутском в воздух поднялся самолёт Ан-26 Авиалесохраны. На нём установлено оборудование для отстрела пиропатронов с йодистым серебром.

Специалисты выбрали кучевые облака, которые сочли «подходящими» и обстреляли их.

Как результат, не прошло и часа до того, как над самым местом пожара прошёл обильный ливень.

Он полностью ликвидировал лесной пожар.

Под Иркутском этот метод был впервые опробован в 2017 году. Его цель – эффективное тушение пожаров, возникающих на отдалённых территориях.

Пожар рядом с посёлком Тальяны не единственный, которые сейчас бушуют под Иркутском. Их в настоящее время не менее шести. Считается, что они вызваны сильными грозами.

На борьбу с пламенем, бушующем в лесу под Бодайбо, направлен отряд лесников. Как будут бороться с другими отдалёнными пожарами, пока не ясно. Понятно, что дождём их все одновременно не накроешь.

Сообщение сделано пресс-службой регионального правительства.