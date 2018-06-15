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В Череповце поезд сбил зазевавшуюся пенсионерку

Сегодня, 09:10

Ещё Жванецкий говорил, что сколько человека не учи, а он упорно ползёт на кладбище. О том, что переходить железнодорожные пути в неположенных местах чрезвычайно опасно, известно всем. Однако, трагедии продолжаются.

В Череповце поезд сбил зазевавшуюся пенсионерку. Впрочем, возраст женщины пока точно не установлен и указывается со слов очевидцев.

Инцидент произошёл рядом с «Электротехснабом» на улице Боршодская. Очевидцы сообщили в сетях, что женщина, вероятнее всего, была пьяна.

Она стала пересекать пути со стороны дач прямо перед приближающимся поездом. Мало того, она ещё была и в наушниках. Видимо, поэтому и не услышала сигналы машиниста.

Тому, даже для экстренного торможения, времени уже не хватило. Удар был такой силы, что зазевавшуюся пострадавшую отбросило на несколько метров. Смерть наступила мгновенно.

Точные причины того, что привело к трагедии в Череповце, сейчас устанавливаются.

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