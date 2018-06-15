Массовое отравление детей лагерях Севастополя "замять" не удалось

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В детских лагерях, находящихся в Севастополе, продолжаются нарушения по их санитарному состоянию. Это произошло уже не только в «Чайке», но и в «Ласпи», где в помпезном открытии сезона участвовала Валентина Матвиенко.

Массовое отравление детей "замять" так просто не удалось. Во многом этому содействовали местные активисты. В частности, Елена Голубева, возглавляющая общественную организацию «Севастопольские мамы».

Госпитализированные в Севастополе дети имеют диагноз по острому гастроэнтериту с тяжестью второй или третье степени. Посетители сети считают, что причиной отравления детей стали просроченные продукты. По официальной версии – заболевание вызвал вирус.

Голубева сообщила, что состояние одного мальчика из «Ласпи» было очень тяжёлым. Его спасали в реанимации. Всё это время там находился Юрий Кривов, являющийся в Севастополе вице-губернатором.

Активисты полагают, что главная проблема «Ласпи» - это его пищеблок. Ещё до того, как туда приехала Матвиенко, поступали жалобы родителей на то, что еда невкусная, а каша – всегда пересоленная. Детям не нравился кефир, который она называли слишком кислым.

Когда стало понятным, что произошло массовое отравление, столовую закрыли.

Учитывая тяжесть ситуации, в Севастополь экстренно прибыла Ольга Голодец, являющаяся вице-премьером РФ. Но даже ей не смогли назвать точное количество пострадавших детей. Многих из них родители забрали из больницы и предпочли лечить дома.