В Тульской области зарегистрированы десятки случаев заражения бешенством

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С начала этого года в Тульской области комитет ветеринарии зарегистрировал 65 случаев заражения домашних животных опасным вирусом.

Замгубернатора Тульской области выразил недовольство работой регионального комитета ветеринарии. Несмотря на то, что такие опасные заболевания, как ящур или сибирская язва, в области не зарегистрированы, остается опасность заражения бешенством, птичьим гриппом, бруциллезом и прочими инфекционными заболеваниями.

Сергей Кожевников сообщил, что отсутствие вспышек опасных инфекций в регионе является результатом вакцинации домашнего скота. В прошлом году вакцинацию сделали 240 млн сельскохозяйственным животным. Но, без проблем все же не обошлось: в 3 аграрных хозяйствах зафиксировали случаи лейкоза КРС. Кроме того, Тульская область является неблагополучным регионом из-за десятков случаев заражения домашнего скота бешенством.

В соседних областях ситуация не лучше. Липецкая область имеет в два раза больше случаев заражения бешенством. Сергей Кожевников сообщил, что для предотвращения распространения заболевания сотни тысяч вакцин разложены даже в лесах. Но, Юрий Андрианов считает проведенную работу недостаточной. Одной вакцинации мало, нужно разработать и ввести прочие профилактические меры.