В Воронежской области арестовывают за мат в поезде

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Мужчина проведет за решеткой 5 дней в рамках административного дела по факту «Мелкое хулиганство». Инцидент произошел в начале июня месяца на поезде «Кисловодск-Иркутск».

В Воронежской области хулиганов арестовывают за мат в поезде. Так произошло с буйным пассажиром поезда «Кисловодск-Иркутск», который пугал других граждан своими познаниями в русском мате. Сотрудников правоохранительных органов вызвали на станции «Россошь», где было заведено административное производство по факту нарушения статьи «Мелкое хулиганство».

Эта история могла и закончиться банальным выговором и незначительным штрафом, но не тут-то было. Россошанский районный суд провел заседание и назначил наказание в виде ареста на 5 суток. Теперь, прежде чем ругаться матом в общественном месте, каждый хулиган России хорошо подумает о последствиях.