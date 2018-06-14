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В Ульяновске врачи достали зуб из бронха трёхлетнего ребёнка

Сегодня, 19:27

Девочке удалили зуб в одной из частных клиник, после чего ей стало плохо.

В Ульяновске врачи провели сложную операцию по извлечению инородного тела из бронха трёхлетнего ребёнка. После экстренного хирургического вмешательства специалисты достали из организма девочки зуб. Известно, что малышка поступила в областную детскую больницу 13 июня. Она жаловалась на проблемы с дыханием.

После рентгенологического обследования выяснилось, что в бронхе ребёнка находится инородный предмет. Врачи назначили экстренную операцию. В итоге специалисты смогли достать из тела малышки зуб. Как выяснилось, незадолго до этого родители отвели девочку к частому стоматологу, который удалил ей зуб, но, видимо, некачественно сделал свою работу.

Ранее мы писали, что в Челябинске хирурги сделали операцию на сердце через прокол в руке. Вмешательство проводили под местной анестезией. Операцию делили врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

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