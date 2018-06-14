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В «Архангельской слободе» женщина сломала позвоночник, катаясь на качелях

Сегодня, 19:18

Отдыхающая упала с деревянной качели и попала в реанимацию. Ситуацию контролирует владелец турбазы.

9 июня 30-летняя жительница Старомайнского района Ульяновской области отправилась на отдых в «Архангельскую слободу». Там она решила покататься на деревянных качелях, однако, развлечение обернулось для женщины трагедией. Упав с качели, женщина получила многочисленные травмы: перелом позвоночника, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Очевидцы рассказали, что две отдыхающие взобрались на бревно, которое не является аттракционом, но на нем любят раскачиваться почти все приезжие. В какой-то момент они попросту потеряли равновесие и упали. Некоторые говорят, что у 30-летней пострадавшей в скором времени должна была состояться свадьба, однако, травмы настолько серьезные, что женщина вряд ли сможет ходить.

Владелец базы отдыха лично контролирует ситуацию и прокомментировал случившееся. Он заявил, что для всех посетителей существуют правила безопасности, которые мало кто соблюдает. Мужчина также отметил, что на территории зоны отдыха нет никаких аттракционов, а лишь несколько малых архитектурных объектов. Он утверждает, что сломать себе шею, упав с полуметровой высоты может только человек в нетрезвом состоянии.

Стало известно, что злополучное бревно потребовали демонтировать, чтобы предупредить подобные происшествия в будущем. Следственное управление по Ульяновской области проводит проверку всех фактов происшествия. Пока неизвестно, будет ли возбуждено уголовное дело за оказание услуг, которые не отвечают нормам безопасности, или нет.

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