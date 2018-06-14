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В Киеве возле детсада взорвалась «Волга», пострадали дети

Сегодня, 18:51

Ранения получили четыре ребенка от 5 до 11 лет. ЧП произошло 14 июня на улице Чернобыльская, по факту инцидента будет проведена следственная проверка.

Сегодня, 14 июня, в Киеве на улице Чернобыльская возле детсада взорвалась машина марки «Волга», в результате инцидента пострадали дети возрастом от 5 до 11 лет. О характере и степени тяжести травм не информируют.

По предварительным данным, дети заметили открытым припаркованный автомобиль, забрались в салон, где нашли предмет, послуживший причиной взрыва.

Официального подтверждения со стороны представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины информация не получала. По факту инцидента правоохранители намерены провести следственные мероприятия.

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