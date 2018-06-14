На вокзале в Новосибирске после ливня образовался каскадный водопад

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В то же время в регионе выпал град, размер которого был больше сантиметра в диаметре.

В Новосибирске после ливня, который обрушился на город сегодня днём, 14 июня, сформировались огромные целые потоки воды. В частности, на местном железнодорожном вокзале образовался каскадный водопад. Очевидцы утверждают, что грязная дождевая вода лилась с площади Гарина-Михайловского прямо на парковку для автомобилей. Машины горожан, которые остались здесь по какой-то случайности, оказались затоплены и сильно пострадали. Данное событие запечатлели на видео очевидцы, которые выложили ролик в сеть. Между тем, специалисты утверждают, что в ближайшее время нормализации погодных условий в регионе ждать не приходится. Дожди и град в Новосибирске и области сохранятся, а порывы ветра местами достигнут серьёзных показателей.

Ранее мы писали, что после сильного ливня Новосибирск утонул в воде. Очевидцы с места событий публикуют фотографии последствий стихии. На снимках можно было рассмотреть, как автомобили горожан затопило.