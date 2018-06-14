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В Хабаровском крае медведь дважды показывался на глаза местным жителям

Сегодня, 18:26

Власти просят горожан не выходить в лес до окончания разбирательства.

В Хабаровском крае медведь дважды показывался на глаза жителям города Амурск, которые заметили опасного хищника в пригороде. Очевидцы утверждают, что зверь разгуливал близ поворота на завод «Вымпел». Свидетели данного события тот час же сообщили об увиденном в экстренные службы.

Между тем, уже сегодня дикого зверя заметили в дачном товариществе «Урожайное». Несмотря на то, что для данного района появление медведей в округе не является сенсацией, поскольку звери время от времени наведываются в пригород, но тем не менее горожане опасаются, что хищники могут наброситься на них. Власти уже приступили к проверке указанных фактов и рекомендовали населению воздержаться от посещения лесных массивов в ближайшее время.

Ранее мы писали, что на Ямале семейство медведей забавлялось посреди дороги. Очевидцы запечатлели медвежат, которые резвились на проезжей части. Туристы решили покормить малышей хлебом, чему последние были несказанно рады.

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