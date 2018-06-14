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Жители Тамбовской области в панике от нашествия гадюк

Сегодня, 17:20

Люди боятся, что в случае укуса опасного животного не смогут вовремя получить квалифицированную помощь медиков.

После того, как змеи вышли из зимней спячки в посёлках Гавриловскго района Тамбовской области местные жители вынуждены постоянно сталкиваться с опасными соседями. Люди в панике от нашествия гадюк, которых в этом году расплодилось огромное количество. При этом местные жители утверждаю, что змеи уже не стесняются выползать к населённым пунктам. Если ранее их можно было заметить только в лесной местности, то теперь они подбираются ближе к людям. Лишь за последнее время в округе произошло несколько контактов с гадюками. При этом змеи, как правило, убегают при виде людей. В то же время, если такого соседа вовремя не заметить, то на него можно наступить, что чревато тяжёлыми последствиями. Население опасается, что в случае, если змея укусит кого-либо, то человек попросту может не дождаться квалифицированной медицинской помощи. Местные ФАПы, возможно не смогут помочь по причине отсутствия сыворотки на местах, а до районного центра добраться проблематично из-за отсутствия транспорта и отвратительного состояния дорог.

Ранее мы питали, что ядовитые змеи атаковали детские площадки Сызрани. Горожане опасаются, что хищники укусят местных ребят, которые играют на улице.

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