Странное атмосферное явление в Краснодаре заставило вспомнить об НЛО и ЧМ-2018

Сегодня, 15:53

Жители Краснодара утром 14 июня наблюдали в небе странную атмосферную конфигурацию. Слегка напуганным этим явлением краснодарцам, пришли на помощь ирония и чувство юмора.

Заметив в небе интересный росчерк в форме овала, реалисты решили, что это инверсионный след самолета. А такая форма призвана напомнить о грядущем чемпионате мира по футболу. Скептики возразили, что на мяч это похоже мало, а, скорее, это символ голевой засухи сборной России. Любители-уфологи предположили визит НЛО, так как активности Росавиации в этих краях не наблюдалось. К единому мнению наблюдатели не пришли и стали ждать, что скажут на это пресловутые эксперты.