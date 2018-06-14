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Странное атмосферное явление в Краснодаре заставило вспомнить об НЛО и ЧМ-2018

Сегодня, 15:53

Жители Краснодара утром 14 июня наблюдали в небе странную атмосферную конфигурацию. Слегка напуганным этим явлением краснодарцам, пришли на помощь ирония и чувство юмора.

Заметив в небе интересный росчерк в форме овала, реалисты решили, что это инверсионный след самолета. А такая форма призвана напомнить о грядущем чемпионате мира по футболу. Скептики возразили, что на мяч это похоже мало, а, скорее, это символ голевой засухи сборной России. Любители-уфологи предположили визит НЛО, так как активности Росавиации в этих краях не наблюдалось. К единому мнению наблюдатели не пришли и стали ждать, что скажут на это пресловутые эксперты.

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