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В Ижевске автоматы Калашникова в открытую возят по городу

Сегодня, 15:30

В сети появилось фото, как груду автоматов Калашникова без каких-либо мер предосторожности перевозят бортовой Газелью. Пользователи возмущены халатностью работников производства, ведь оружие находилось не в ящиках и с пристёгнутыми магазинами.

Знаменитый автомат Калашникова производят на Ижевском машиностроительном заводе. Предприятие занимается также и утилизацией данного оружия. Для горожанам не в новинку видеть картину, когда по улицам города едет не прикрытая брезентом Газель, загруженная огнестрельным оружием.

Комментаторы предполагают, что это списанное оружие, ведь перевозить исправные автоматы таким образом крайне небезопасно. Другие шутят, что это для кадетов макеты везут. Нашлись и те, кто усмотрел на фото китайскую контрабанду из-за непонятного маршрута Газели.

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