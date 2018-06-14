VistaNews.ru


Астраханские таксисты отказались перевозить инвалида-колясочника

Сегодня, 15:18

В Астрахани службы такси отказали в перевозке беспомощной женщине-инвалиду. Женщина осталась на улице одна со своими проблемами посреди ночи.

Жительница Астрахани, находясь на улице Ахматовской, пробовала вызывать такси несколько раз, но, перевозчики отказывали ей в предоставлении услуг, так как женщина предупреждала, что является инвалидом-колясочником.

Она сумела добраться до Братского сада, где на нее обратил внимание патруль ППС, пост которого находится в парке. Полицейские Кадыржан Кертаев и Ренат Умеров, обратились к женщине с предложением сопроводить ее на улицу Тредиаковского, где нашли для нее такси. Патрульные дождались приезда авто, вместе с водителем усадили пассажирку и помогли разместить инвалидное кресло.

Как сообщили в главке УМВД России по Астраханской области, астраханка на следующий день поблагодарила полицейских за оказанную помощь.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Астрахани пострадали пассажиры маршрутного такси

В Петербурге водитель «Яндекс. Такси» заставил пассажирку расплатиться «натурой»

«Яндекс» дал пару советов, как сэкономить на такси в новогоднюю ночь

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Рекомендуем