Астраханские таксисты отказались перевозить инвалида-колясочника

Сегодня, 15:18

В Астрахани службы такси отказали в перевозке беспомощной женщине-инвалиду. Женщина осталась на улице одна со своими проблемами посреди ночи.

Жительница Астрахани, находясь на улице Ахматовской, пробовала вызывать такси несколько раз, но, перевозчики отказывали ей в предоставлении услуг, так как женщина предупреждала, что является инвалидом-колясочником.

Она сумела добраться до Братского сада, где на нее обратил внимание патруль ППС, пост которого находится в парке. Полицейские Кадыржан Кертаев и Ренат Умеров, обратились к женщине с предложением сопроводить ее на улицу Тредиаковского, где нашли для нее такси. Патрульные дождались приезда авто, вместе с водителем усадили пассажирку и помогли разместить инвалидное кресло.

Как сообщили в главке УМВД России по Астраханской области, астраханка на следующий день поблагодарила полицейских за оказанную помощь.