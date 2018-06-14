Племя людоедов-пришельцев похищает маленьких индусов

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О том, что в Тибетском нагорье обитают странные неопознанные существа, было известно давно. В 2004 появились первые слухи, что в Северной Индии появилось племя людоедов внеземного происхождения, которые похищают маленьких детей. Индийская полиция за последнее время получила свыше 100 сообщений о явной активности пришельцев.

Продолжение... В Уганде маньяк-мутант массово похищает и насилует женщин Загадочный монстр проводит охоту на жертв женского пола только по ночам.... Местные жители сообщают, что пришельцы похищают детей и уводят в горы Тибета. Несмотря на то, что подобные жалобы были и пятнадцать, и двадцать лет назад, полиция считает, что дети добровольно покидают отчий дом и бегут от нищеты и неустроенности.

Сами родители считают, что пропажи детей – дело рук инопланетян. По их словам, пришельцы – существа двухметрового роста и полутораметровой длиной рук. Однако, никаких документальных свидетельств существования внеземных гостей-людоедов до сих пор не предъявлено.