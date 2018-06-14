VistaNews.ru


Племя людоедов-пришельцев похищает маленьких индусов

Сегодня, 17:04

О том, что в Тибетском нагорье обитают странные неопознанные существа, было известно давно. В 2004 появились первые слухи, что в Северной Индии появилось племя людоедов внеземного происхождения, которые похищают маленьких детей. Индийская полиция за последнее время получила свыше 100 сообщений о явной активности пришельцев.

Местные жители сообщают, что пришельцы похищают детей и уводят в горы Тибета. Несмотря на то, что подобные жалобы были и пятнадцать, и двадцать лет назад, полиция считает, что дети добровольно покидают отчий дом и бегут от нищеты и неустроенности.

Сами родители считают, что пропажи детей – дело рук инопланетян. По их словам, пришельцы – существа двухметрового роста и полутораметровой длиной рук. Однако, никаких документальных свидетельств существования внеземных гостей-людоедов до сих пор не предъявлено.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Ярославле в мессенджеры жителей прислали сообщения о похитителе детей

Лингвисты нашли племя, в котором общаются боем барабана

В Челябинской области МВД проверяют факт избиения двух детей

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Рекомендуем