В Смоленске семья 9 месяцев жила в квартире с трупом бабушки

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Родственники не сообщали государственным органам о смерти пенсионерки и даже не потрудились похоронить её тело.

В Смоленске семья на протяжении 9 месяцев скрывала факт смерти пожилой женщины. Местные жители всё это время жили с трупом бабушки в одной квартире. Местная пресса пишет, что семья проживает на улице Автозаводской. При каких обстоятельствах правоохранителям удалось обнаружить тело женщины 1938 года рождения, не известно. Отмечается, что экспертам удалось установить приблизительное время смерти пенсионерки.

По результатам исследования, она умерла примерно 9 месяцев назад. При этом всё это время родственники жили с телом в одной квартире и не потрудились похоронить его. Почему граждане скрывали от компетентных органов факт смерти старушки, установить пока не удалось. Что явилось причиной смерти пенсионерки, не сообщается. Правоохранители сообщают, что дочь умершей, а также её внучка со своим сожителем жили просто в соседней комнате, игнорируя труп родственницы.

Ранее мы писали, что в Бразилии ребёнка ошибочно признали мёртвым, после чего заживо похоронили. Малышка провела в земле 8 часов и выжила.