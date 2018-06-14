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В СФУ Красноярска усилили охрану после нападения маньяка на девушку

Сегодня, 12:26

Сибирский федеральный университет удвоил дежурно-диспетчерскую службу, привлек отряды СОБР и проконсультировался с полицией после появившемся в соцсетях сообщении о сексуальном домогательстве и угрозе убийством.

В районе СФУ Красноярска мужчина напал на девушку, приставил нож к горлу, после чего попытался изобразить из себя свидетеля преступления. Полиция арестовала предполагаемого злоумышленника, возбудив уголовное дело. Проживающие в общежитии СФУ студентки испугались за свою жизнь, рассказав общественности о приставаниях мигрантов, делающих ремонт в студгородке. ВУЗ проверяет все жалобы.

Также после нападения маньяка на девушку в красноярском СФУ усилили охрану дежурно-диспетчерской службы. Прилегающую к университету территорию контролируют удвоенные отряды СОБР.

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