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Житель Йошкар-Олы полдня не замечал смерть гражданской супруги

Сегодня, 11:53

Странный и трагический случай, привлекший внимание правоохранителей, произошел в минувшую среду. В настоящее время следствие проводит тщательную проверку обстоятельств инцидента.

Как сообщают в коммуникационном подразделении городского следственного управления, житель Йошкар-Олы полдня не замечал смерть гражданской супруги. Экспертиза показала, что женщина скончалась рано утром, а полиция и соответствующие службы были вызваны лишь после обеда.

То, что женщина лежит на диване без признаков жизни заметила соседка. Мужчина в ответ на соответствующую реакцию гостьи весьма удивился, заявив, что не заметил ничего подозрительного в долгом сне сожительницы.

Несмотря на то, что соседи рассказали правоохранителям о частых шумных скандалах, происходивших в квартире между гражданскими сожителями, предварительная экспертиза не обнаружила признаков насильственной смерти. Точную причину установит вскрытие. Мужчину задерживать не стали. Следователи проводят проверку обстоятельств инцидента.

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