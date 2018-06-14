Краснодар – недоступен: Из-за массовых пробок водители не могут туда попасть

Сегодня, 11:31

Особенно тяжёлая ситуация складывается на протяжении выходных или праздничных дней. Самое нелёгкое положение на подъездах к городу.

Из-за массовых пробок водители не могут в него попасть. На протяжении нескольких часов город остаётся для них недоступен.

Это касается всех въездов в Краснодар. Несколько легче ситуация с теми, что ведут в город с запада из Новороссийска и Анапы. Там можно объехать заторы через Славянск-на-Кубани, где ситуация полегче.

Затор у водохранилища, водители называют «жёстким». Его усиливают водители, успевшие пересечь хребет до того, как масштабная пробка возникла в Джубге. Там отмечается ухудшение ситуации с каждой минутой.

Краснодар не спасает даже наличие новой дорожной развязки. Опытные автолюбители уже советуют тем, кто «встал» в Джугбе, заняться спокойным отдыхом. Несколько часов для этого, точно есть.

Посетители местных интернет-сообществ информируют, Краснодар – не то место, где на выходные следует ехать на море. Лучше провести их в городе. Сберегутся и нервы, и бензин, и время. И никаких пробок.

Тем более не стоит брать с собой в подобную «прогулку» детей. Отдых займёт меньше времени, чем стояние в пробке.