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3-летняя девочка выпала с пятого этажа в Ростовской области

Сегодня, 10:04

Случилось это 11 июня в Азове. Известно, что сразу после падения родители вызвали врачей. Специалисты провели несколько операций, и ребёнок остался жив.

Как сообщают местные информагентства, во время происшествия с детьми была мать. В семье всего три ребёнка. В этот день женщина занималась домашними делами, а глава семейства был на работе. Пока два брата играли, их 3-летняя сестра залезла на подоконник. Окно было открыто, но стояла москитная сетка. Девочка облокотилась на неё и сразу же выпала с пятого этажа, потому что сетка эта просто порвалась.

На место происшествия сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Врачи сразу же отвезли девочку в больницу. Там у неё диагностировали переломы рёбер, разрывы внутренних органов и черепно-мозговую травму. В итоге девочку доставили в детскую больницу по Ростовской области.

На следующий день, 12 июня, ребёнка прооперировали. Ей удалили часть черепа и раздробленные кости. 13 июня состоялась вторая операция. Сейчас малышка находится в коме на искусственной вентиляции лёгких. Врачи ещё никаких прогнозов не дают – рано. Родители девочки всё же надеются, что она выживет.

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