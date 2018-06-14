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Спасатели эвакуировали на вертолёте из леса рыбака из Архангельска

Сегодня, 09:34

Мужчина повредил ногу и застрял в глине, поэтому самостоятельно выбраться и дойти до города уже не мог.

На озере Спасское в Архангельской области прошла спасательная операция, в рамках которой из леса на вертолёте эвакуировали рыбака, который самостоятельно не мог добраться до города. Пенсионер из Архангельска отправился на рыбалку сам. По его словам, он сперва добирался до заветного рыбного места на поезде, а затем долгое время шёл пешком. В определённый момент мужчина, который нёс с собой 135-литровый рюкзак, устал и упал в яму с глиной, где повредил щиколотку. Мужчина не смог самостоятельно вернуться обратно, но, к счастью, у него был сотовый телефон. Пострадавший позвонил в службу спасения и описал ситуацию, в которой оказался. Житель Архангельска повесил на куст яркий пододеяльник, чтобы его легче было найти и отправился в ближайшее укрытие. Спасатели прибыли на место на вертолёте и оперативно эвакуировали пенсионера. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Мужчина после госпитализации вновь обратился к спасателям, но на этот раз, чтобы выразить слова благодарности.

Ранее мы писали, что в Прикамье 2-летний ребенок запер отца на балконе. Мужчина оказался заблокирован и вынужден был обратиться за помощью в службу спасения.

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