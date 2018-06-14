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В Благовещенске пропала 19-летняя девушка-инвалид

Сегодня, 09:28

Ксения ушла из дома 11 июня, она не первый раз сбегает. Местные жители видели ее в компании бомжей на Загородной, Красноармейской, Артиллерийской и Октябрьской улицах.

В Благовещенске 11 июня ушла из дома и впоследствии пропала 19-летняя девушка-инвалид Ксения. По словам матери, ее ребенок умственно отсталый, способный себя обслужить, но ежедневно необходим прием специальных лекарств для коррекции поведения.

В день исчезновения Ксения была одета в бриджи синего цвета, кофту в клеточку и синие шанхайки. Отмечается, что вес девушки около 100 килограммов, а рост составляет 1,7 метров. Все, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении больного подростка просьба сообщить по телефонам «02» или «+7-909-811-49-78», маму Ксении зовут Наталья и этот номер принадлежит ей. Поиском пропавшей занимаются полицейские и волонтеры.

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