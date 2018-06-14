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В Омске котёнка спасли от малолетних извергов

Сегодня, 09:23

Издевательство над беззащитными нормальные люди воспринимают в качестве подлости и, даже, преступления. Это касается не только беспомощных людей, но и детёнышей животных, которые не в силах постоять за себя.

В Омске котёнка спасли от малолетних извергов. Сообщение об этом сделала жительница города. Она проинформировала, что на днях её сын заметил, что на Космическом проспекте рядом с остановкой «Автоматика» над ним жестоко издеваются двое мальчиков. Одному из них – 9, другому – 6 лет.

Они бросали в котёнка кирпич, а потом натянули на голову раненому животному пакет. Сын женщины пришёл тому на помощь.

Он подобрал котёнка и принёс домой. Его мать, осмотрев животное, сразу отправилась с ним в ветлечебницу.

Исходя из её сведений, ветеринары нашли у котёнка сотрясение мозга, болевой шок и последствия удушения. Потребовалось даже наложить лангетку. Сострадательной женщине лечение животного обошлось в 1500 рублей. Работающие в Омске волонтёры быстро организовали сбор средств и возместили ей эту сумму.

Котёнок пока живёт у омичанки, но она проинформировала, что у неё уже и так два кота и такса. Сейчас для несчастного животного ищут новых хозяев. Пока что его назвали Филя. Чувствует он себя по-прежнему плохо, но есть уже начал.

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