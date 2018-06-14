VistaNews.ru


В Липецке водолазы обнаружили труп ловца раков

Сегодня, 08:25

Друзья погибшего обратились к спасателям, когда мужчина уже долгое время не появлялся на поверхности.

В Липецке со дна реки Воронеж достали труп. Водолазы обнаружили в воде бездыханное тело ловца раков. Инцидент произошёл у фиксирующего порога, который именуется в народе плотиной. Местная пресса со ссылкой на источники в экстренных службах города сообщает, что компания мужчин отдыхала на берегу. Один из участников посиделок бросился ловить раков на дне водоёма. Мужчина нырнул под воду, однако назад уже не выбрался. Друзья принялись искать его самостоятельно, однако все их попытки оказались тщетными. Тогда мужчины вызвали спасателей. По прибытию на место специалисты обследовали дно и нашли труп на удалении 15 метров от берега. В настоящее время по факту смерти мужчины проводится проверка. Его тело отправлено на вскрытие.

Ранее мы писали, что в центре Рязани нашли труп мужчины в фонтане. 65-летний местный житель числился пропавшим без вести на протяжении более, чем месяца.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В канаве Краснодара нашли труп мужчины с аппаратом Илизарова

В Туле найден труп 44-летнего мужчины в реке Воронка

Труп бездомного обнаружен в парке Липецка

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем