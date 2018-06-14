В Липецке водолазы обнаружили труп ловца раков

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Друзья погибшего обратились к спасателям, когда мужчина уже долгое время не появлялся на поверхности.

В Липецке со дна реки Воронеж достали труп. Водолазы обнаружили в воде бездыханное тело ловца раков. Инцидент произошёл у фиксирующего порога, который именуется в народе плотиной. Местная пресса со ссылкой на источники в экстренных службах города сообщает, что компания мужчин отдыхала на берегу. Один из участников посиделок бросился ловить раков на дне водоёма. Мужчина нырнул под воду, однако назад уже не выбрался. Друзья принялись искать его самостоятельно, однако все их попытки оказались тщетными. Тогда мужчины вызвали спасателей. По прибытию на место специалисты обследовали дно и нашли труп на удалении 15 метров от берега. В настоящее время по факту смерти мужчины проводится проверка. Его тело отправлено на вскрытие.

Ранее мы писали, что в центре Рязани нашли труп мужчины в фонтане. 65-летний местный житель числился пропавшим без вести на протяжении более, чем месяца.