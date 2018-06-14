В Ростове на детскую площадку упало огромное дерево

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Во время инцидента на данной территории детей не было, в связи с чем, никто в результате происшествия не пострадал.

В Ростове дети вновь оказались в опасности. Причиной тому послужило огромное дерево, которое упало прямо на детскую площадку. Инцидент имел место быть накануне, 13 июня. У дома №30/1 по улице Орбитальной ствол дерева свалился на карусели. В тот момент на площадке никого не было, что позволило избежать пострадавших. Очевидцы утверждают, что ветки с листвой накрыли собой песочницу и качели. Что послужило причиной падения, не известно. К месту происшествия вызвали коммунальных работников, которые должны расчистить площадку от остатков дерева и мусора. Родители малышей шокированы происходящим и теперь опасаются оставлять детей одних на площадке.

Ранее мы писали, что жители Омска жалуются на запах газа на детской площадке. Одна из горожанок сообщила в социальных медиа, что на территории, где обычно играют дети, чувствуется неприятный запах. Малыши якобы вот уже несколько недель вынуждены дышать этим газом.