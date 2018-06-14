В Чечне девушке вместо силикона закачали в грудь вазелиновое масло

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Представительницы прекрасного пола продолжают попытки всячески «улучшить» свою внешность. При этом, желательно, подешевле, не подозревая, что это может быть опасным для жизни.

В Чечне девушке, пожелавшей искусственно увеличить свой бюст, закачали в грудь вазелиновое масло вместо силикона. Как итог, он не только не стал более привлекательным, но и покрылся сыпью, язвамии синяками.

После этой неудачной «пластики» девушке пришлось обращаться за помощью в Центр ортопедии и эстетической хирургии. Его возглавляет Казбек Кудзаев. Комментируя этот случай, он назвал его «жадностью совместно с глупостью».

В Чечне, продолжил Кудзаев, этот случай не единственный. Девушки просто не представляют, к каким чудовищным последствиям могут привести их необдуманные шаги.

При этом вазелиновое масло в их грудь, обычно, закачивают не врачи, а «соседки». Медик предлагает пострадавшим подавать на тех в суд, но пока в Чечне подобных исков не зарегистрировано.