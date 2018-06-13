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Звонок с сообщением о том, что в здании «Театра.doc» заложена бомба, поступил несколько часов назад. К зданию был осуществлен выезд кинологов.

Стало известно, что угроза взрыва в здании «Театра.doc» не подтвердилась. Данную информацию сообщил один из источников правоохранительных органов. Сотрудник уточнил, что проверка после звонка анонима с сообщением о том, что в здании заложено взрывчатое устройство, завершена. В результате информация оказалась ложной. Эвакуацию не проводили.

Напомним, днем из-за той же угрозы стать свидетелями взрыва были эвакуированы посетители библиотеки в Петербурге. Аноним прислал электронное письмо с сообщением о том, что здание библиотеки заминировано.