VistaNews.ru


Угроза взрыва в здании «Театра.doc» не подтвердилась

Сегодня, 22:34

Звонок с сообщением о том, что в здании «Театра.doc» заложена бомба, поступил несколько часов назад. К зданию был осуществлен выезд кинологов.

Стало известно, что угроза взрыва в здании «Театра.doc» не подтвердилась. Данную информацию сообщил один из источников правоохранительных органов. Сотрудник уточнил, что проверка после звонка анонима с сообщением о том, что в здании заложено взрывчатое устройство, завершена. В результате информация оказалась ложной. Эвакуацию не проводили.

Напомним, днем из-за той же угрозы стать свидетелями взрыва были эвакуированы посетители библиотеки в Петербурге. Аноним прислал электронное письмо с сообщением о том, что здание библиотеки заминировано.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Петербурге в здании Роскомнадзора была угроза взрыва бомбы

В брянском ТРЦ «Мельница» провели экстренную эвакуацию

В Вологде хулиган заминировал железнодорожный вокзал

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем