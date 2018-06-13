В Уфе на одной из улиц просел асфальт

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На месте уже работают сотрудники предприятия «Уфаводоканал».

На одной из улиц в Уфе вновь зафиксировали проблемы с дорожным полотном. Как утверждают очевидцы, здесь вновь просел асфальт. Данную проблему заметили водители на улице Блюхера в вечером 13 июня в 20:00 по местному времени. Информацию передали спасателям, а те в сворю очередь сообщили в «Уфаводоканал», поскольку речь идёт об участке проезжей части, которая проходит над подземными коммуникациями. Ответственность за них несёт данное предприятие. К счастью, благодаря тому, что горожане вовремя уведомили городские службы о случившемся, проблем удалось избежать. К месту была направлена бригада рабочих. В данный момент они оградили тот самый участок проезжей части и приступили к устранению просадки.

Ранее мы писали, что страшную дыру в асфальте в Воронеже убрали после того, как туда упал молодой парень. Коммунальщикам понадобилось, чтобы кто-то травмировался для того, чтобы начать решать данную проблему. К счастью, больше никто не пострадал.