Птица в турбине: Вылет рейса Уфа – Москва задержан на 4,5 часа

Сегодня, 20:20

Огромные стаи птиц, обитающие рядом с аэрогаванями, продолжают оставаться огромной проблемой не только российских пилотов, но и их коллег по всему миру. Радикальных методов борьбы с этой напастью до сих пор не придумано.

Причиной задержки того, что вылет рейса Уфа – Москва был задержан на 4,5 часа, явилась птица, застрявшая в турбине. При таких условиях по соображениям безопасности взлёт самолёт был отложен.

Отправление рейса было намечено на 14:35, как и предназначено расписанием. Перед этим самолёт прибыл по маршруту Москва – Уфа. Тогда при его осмотре техническими специалистами и была обнаружена птица, застрявшая в турбине.

Процедура её извлечения и подтверждения готовности лайнера к предстоящему полёту является не короткой. Сообщается, что он задержан, не менее, чем на 4,5 часа.

Почти половина его пассажиров являются транзитными. Некоторые из них должны были сразу по прилёту в Москву следовать далее. Девушка, следовавшая в Китай, даже расплакалась, что не сможет успеть на свой самолёт из Москвы.

«Транзитникам» стали изыскивать возможности для того, чтобы они успели воспользоваться своими билетами для дальнейших полётов.

Тем же, чьим конечным пунктом назначения является Москва, предложили обождать и выдать талоны на обеспечение питанием.

Борт, видимо, не будет заменяться. Если это произойдёт, поступит дополнительная информация.