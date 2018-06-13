В Тюмени на улице нашли трехлетнего ребенка с синяками

Сегодня, 19:49

Сегодня в одном из дворов жилого дома города Тюмени был замечен маленький мальчик лет четырех. Ребенок сидел на лавочке, тихо плакал и был совершенно один.

На вопросы взрослых почему он плачет, малыш отвечал, что его обижает папа. Ребенок сидел без обуви, на лбу были синяки. На футболке мальчика была надпись: «Меня зовут Степа. Позвоните моему папе». На звонок по номеру телефона, указанному на одежде ребенка, сообщили: «Если ребенок во дворе, значит с ним все хорошо».

Жильцами двора были вызваны полиция и скорая помощь. Медики приехали быстро, а вот полицейских пришлось долго ждать. Когда они приехали, вызвали отца на улицу. На вопрос о том, почему ребенок находится один, отец сообщил: «Он немного заблудился». А синяк на лбу из-за того, что сын упал с дивана. Ехать в больницу с ребенком мужчина отказался, забрав его домой. Запрос по ситуации направлен в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, в Татарстане пятилетний малыш утонул, съехав на автомобиле в реку. Мальчик повернул ключ зажигания, который родители оставили в замке. Машина завелась и поехала по крутому спуску к воде. Спасти ребенка не удалось.