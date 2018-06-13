В Петербурге должник расплатился с приставами досками

Сегодня, 20:10

Владелец компании на протяжении нескольких месяцев не платил зарплату подчиненным, и вот приставам пришлось изъять несколько тысяч неполированных досок в качестве погашения долга.

ООО «Хаус-Концепт Содружество» были должны своим работникам около 5,7 миллиона рублей. Когда к директору пришли судебные приставы, то он заявил, что ему нечем заплатить. Тогда на помощь пришли 760 тысяч обычных досок из дерева.

По предварительной оценке, стоимость всех стройматериалов достигает 7 миллионов рублей. На данный момент продукция хранится у руководства компании, однако в скором времени их продадут для погашения задолженности.