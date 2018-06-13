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В Курской области обнаружили птичий грипп

Сегодня, 18:45

Руководство компании уже предприняло меры по нераспространению вируса.

В Курской области нашли признаки птичьего гриппа. В настоящее время ведутся тщательные исследования биоматериалов. Очаг заболевания обнаружен в селе Грайворонка Горшеченского района Курской области. Подозрение на птичий грипп пало и на птицефабрику «Белая птица». Здесь уже усилили контроль за обработкой транспорта. Также сотрудникам фабрики строжайшим образом запретили проносить на птицефабрику продукты питания.

Руководство предприятия утверждает, что биозащита здесь обеспечена на высочайшем уровне. Проникновения вируса администрация не боится, поскольку после выявления генома гриппа были максимально усилены все меры безопасности. Отмечается, что сотрудники смежных служб при проходе на территорию обязаны переодеваться и принимать душ.

Ранее ученые заявили о приближении эпидемии «собачьего» гриппа. Носителями опасного заболевания станут собаки. Исследователи утверждают, что по своей опасности данный вирус будет гораздо обширным, чем птичий и свиной гриппы.

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