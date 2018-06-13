В центре Рязани нашли труп мужчины в фонтане

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Выяснилось, что этого человека разыскивали с 8 мая.

В центре Рязани на улице Фирсова нашли труп мужчины. Тело пожилого человека обнаружили в фонтане возле дома №2. Инцидент произошёл утром 11 июня. О том, есть ли на теле погибшего следы насильственной смерти, ничего не сообщается. Тем временем полиции удалось установить личность данного человека. Это 65-летний мужчина, который числился пропавшим без вести с 8 мая.

По данным местной прессы, в тот день пенсионера забрали в отделение полиции. Было это задержание или же мужчину пригласили для дачи показаний в качестве свидетеля, неизвестно. После того, как его отпустили, его никто не видел. Спустя время мужчину объявили в розыск, однако оперативно-розыскные мероприятия ничего не дали. Где всё это время находился пропавший и от чего он скончался, не известно. По факту его гибели проводится проверка, назначено вскрытие, которое должно дать ответ на вопрос о причине смерти.

Ранее мы писали, что в Петербурге на чердаке найден почерневший труп мужчины. Тело опознать пока не удалось. Умершему на вид также 60-65 лет.