В Англии мужчина с мачете напал на прохожего

Сегодня, 17:25

В объективы камер наблюдения в одном из центральных районов Бирмингема, Англия, попали кадры преступления. На видеозаписи видно, как мужчина достаёт большой нож, после чего атакует ничего не подозревающего прохожего в спину.

Преступление произошло в 16:20 в торговом центре Бирмингема, когда в это время там было достаточно много людей. Неизвестный темнокожий мужчина, одетый в белую рубашку и светлые брюки, неожиданно достал холодное оружие, похожее на мачете. После этого он ударил прохожего, который стоял к нему спиной. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что жертва не понимает, что произошло, и начинает уходить. Ролик длится до того момента, пока оба мужчины не выходят из кадра.

Представители местных властей пока никак не прокомментировали произошедшее. Однако по данным, предоставленным Управлением национальной статистики, в 2017 году количество преступлений с использованием ножей и других режущих предметов увеличилось на 22%. Подобная тенденция продолжает расти.