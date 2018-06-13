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Под Тверью активисты обнаружили концлагерь для лошадей

Сегодня, 17:00

Ужасы с бедными животными творятся на ферме в поселке Половцова, неподалеку от Нелидово. Неравнодушные люди обратились с заявлением в ОВД.

Под Тверью в поселке Половцова активисты обнаружили концлагерь для лошадей. Хозяйка угодья не выходит на связь, но людям она рассказывала, что многие ее лошади погибли от того, что съели кислых яблок, а убрать трупы она не успела из-за поломанной руки. Еще в 2007 году у женщины на конюшне работал мужчина, который был в шоке от происходящего и рассказал на телевидении, что погибших от голода и болезней лошадей разделывали на мясо и продавали местным жителям.

В этот раз ситуация еще хуже. Множество коней и коз ходят тощие от голода, трупы животных лежат как в хлеве, так и у ручья и на территории. Активисты шокированы положением вещей. Отмечается, что неравнодушные люди, знавшие о проблемах на конюшне, предлагали хозяйке купить у нее скакунов, но она отвечала отказом.

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