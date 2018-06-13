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За инцест и порно с 4-летней дочкой в Украине требовали биткоины

Сегодня, 17:45

Родители не раз изнасиловали ребёнка на камеру, нанося психологическую травму девочке. Правоохранительные органы выяснили обстоятельства дела.

 

Молодая пара, мужчина 29 лет и женщина 30 оба родом из Кавказа, неоднократно занималась сексом со своей 4-летней дочерью. Родители насиловали ребёнка и записывали происходящее на камеру. В один день паре этого стало недостаточно. Они стали выкладывать видео для продажи на анонимных сайтах. Для оплаты видео сексуального характера между членами семьи (инцест) мужчина и женщина требовали биткоины.

 

Правоохранительные органы нашли и арестовали насильников. Пара жила на съёмной квартире в Украине, Кривой Рог, где хранила свою аппаратуру. Обыск обнаружил файлы порнографического характера. Злоумышленникам предъявили обвинение по статье о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических материалов. Неизвестно, почему за развращение малолетних мужчину и женщину ещё не лишили родительских прав. Власти выясняют эти обстоятельства.

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