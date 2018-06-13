"Как для собак": В Тамбовской области мясо в магазине хранили на грязном полу

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Столь невозмутимым пренебрежением санитарными нормами были шокированы даже сотрудники надзорных органов.

В Тамбовской области прошёл рейд по местным торговым точкам и ресторанам с целью предупреждения распространения Африканской чумы свиней. Сотрудники регионального подразделения Россельхознадзора не выявили очагов распространения опасной инфекции, однако были шокированы откровенным пренебрежением санитарными нормами некоторыми предпринимателями. В частности, в селе Заворонежское Мичуринского района мясо в большом количестве хранилось в подсобном помещении просто на полу, усланном грязными деревянными досками. При этом большинство продукции находилась не в холодильнике, при том, что температура воздуха была достаточно высокой. К слову, то мясо, которое находилось в холодильных камерах, также не выдерживало никакой критики, поскольку сами камеры были ужасно грязные. Владельцы магазина быстро нашли объяснения происходящему, заявив, что огромная масса продукции хранится ими для личного пользования. Инспекторы Россельхознадзора доводам предпринимателей не поверили и составили в отношении них соответствующие процессуальные материалы.

Ранее мы писали, что в Самаре гору мяса свалили прямо на проезжую часть. Горожане были шокированы происходящим, подозревая, что продукт в последствии всё же попадёт на прилавки магазинов.