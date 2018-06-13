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«Деньги не пахнут»: вооружённый грабитель в Москве напал на кассира общественного туалета

Сегодня, 15:59

Мужчина попытался забрать деньги у работника туалета на ВДНХ, а когда не получил желаемое, воспользовался огнестрельным оружием.

 

Происшествие произошло 12 июня во время празднования Дня России в Москве. Вооружённый грабитель по имени Сергей, угрожая пистолетом, потребовал деньги у кассира общественного туалета. Получив отказ кассира отдать деньги, грабитель обстрелял кабинку, где находился работник общественного туалета.

Пострадавших нет, а правонарушителя сразу задержала полиция. Пользователи Сети возмутились и обсмеяли несостоявшегося грабителя: «деньги не пахнут», говоря о том, что не понимают, о чём горе-грабитель думал, идя на ограбление общественного туалета на ВДНХ. Известно, что эта выставка, как и центральная часть города хорошо охраняется, особенно, перед важным событием для России: ЧМ-2018.

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