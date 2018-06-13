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В Башкирии без вести пропала 16-летняя девушка

Сегодня, 13:12

После прихода весны и наступления лета участились пропажи несовершеннолетних. В их поисках задействуются значительные силы.

Сейчас 16-летняя девушка пропала без вести в Башкирии. Проживающая в городе Бирске ушла из дома на прогулку 12 июня, приблизительно в восемь вечера.

Она не вернулась до сих пор. Её близкие и друзья просят помочь в поисках. К усилиям спасателей в этом направлении уже подключилось множество волонтёров.

Девушка в момент ухода на прогулку была в кожаной куртке и чёрной юбке. На ноги она надела зелёные слипоны. Где она может сейчас находиться, остаётся тайной. Известно, что в половине второго ночи она заходила через смартфон в свой аккаунт. Сейчас он удалён.

Рост пропавшей 155 сантиметров. Её волосы – рыжевато-коричневого оттенка.

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