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В Подмосковье в доме главы Серпуховского района проводится обыск

Сегодня, 12:54

Выделение земельных участков в Подмосковье нередко осуществляется с нарушением законодательства. По поступившим сведениям, именно в этом подозревают Александра Шестуна.

В доме главы Серпуховского района проводится обыск. Сообщение об этом утром 13 июня было распространено пресс-службой муниципалитета. Согласно нему, это началось в 6-00. Рядом с домом появилось несколько десятков людей. Их лица прикрывали маски. Сразу было выставлено оцепление и начат обыск. Адвоката к Шестуну не допускают.

Согласно данным некоторых источников, возможно, обыск преследует цель нахождения документов о том, как на территории Серпуховского района происходило выделение одного из земельных участков.

Представитель Шестуна сказал, что обыскивающие дом главы района не представились даже его адвокату. Журналисты к месту обыска не допускаются. Улицы, которые ведут к дому, перекрыты. Мобильный телефон главы района вне зоны досягаемости. Только что поступила информация, что он задержан.

Ранее публиковалась информация о том, что земельный участок на территории Серпуховского района был передан в собственность юрлица по льготной стоимости. Сначала компания-посредник построила там бытовки, а затем перепродала участок для возведения магазина.

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