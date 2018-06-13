В Петербурге на чердаке найден почерневший труп мужчины

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На вид погибшему 60-65 лет, стражами порядка проводится следственная проверка. Об инциденте в полицию официально сообщил местный житель 10 июня.

В Петербурге 10 июня на чердаке жилого дома найден почерневший труп неизвестного мужчины. На вид гражданину 60-65 лет, при нем документов обнаружено не было. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая позволит узнать причины и обстоятельства смерти. Отмечается, что мужчина был одет в нижнее белье, футболку и куртку.

Следов насильственной смерти не обнаружено из-за начавшегося процесса разложения. На месте ЧП работали сотрудники правоохранительных органов Петербурга. Опознать гражданина на данный момент не представляется возможным.