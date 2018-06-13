«Крутило в водовороте»: Выживший пассажир катамарана в Волгограде рассказ о трагедии

Сегодня, 10:10

Мужчина вспомнил, что он четыре раза пытался выбраться из воды, но его с большой силой затягивало обратно.

О моменте столкновения катера в Волгограде, а также том, что произошло сразу после него, рассказал непосредственный свидетель тех событий, выживший пассажир катамарана «Елань-12». О трагедии он поведал достаточно подробно, поскольку хорошо запомнил те минуты, когда отчаянно боролся за жизнь. Мужчина отметил, что был в момент удара в каюте. Он сперва услышал сильный треск и крики, а потом заметил, как судно изнутри начало стремительно наполняться водой. По его словам, он сперва выбрался наружу через окно, но после его начало затягивать обратно. Пострадавший отметил, что его крутило в водовороте, который с огромной силой поглощал все и всех. Мужчина подчеркнул, что четыре раза пытался всплыть на поверхность, но всякий раз его тянуло ко дну. В итоге ему все же удалось выбраться.

Ранее стало известно, что страховых выплат родственники жертв трагедии в Волгограде не получат. Причиной тому послужит тот факт, что владелец судна Дмитрий Хахалев, который, к слову, также погиб в этой трагедии, не застраховал судно в соответствии с требованиями законодательства.