Эксперты назвали основные причины трагедии в Волгограде

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Сразу несколько факторов повлияли на исход ситуации, в которой оказались люди на катере.

Эксперты рассказали о ситуации с катамараном, который затонул накануне в Волгограде вследствие столкновения с баржей. Они назвали основные причины трагедии, которых можно было избежать и спасти людей от гибели. Специалисты утверждают, что владелец судна Дмитрий Хахалев просто не мог управлять катером, поскольку не зарегистрировал его в реестре маломерных судов. Это могло произойти из-за того, что он ещё не рассчитался за катамаран с прежним собственником. Также эксперты отметили, что такого рода суда не могут выходить на воду в тёмное время суток. Отдельно специалисты уделили внимание тому факту, что Хахалев, который находился за штурвалом катера, был пьян и игнорировал оповещения баржи об опасном сближении. Всего этого, уверены эксперты, при определённых обстоятельствах можно было бы избежать, предотвратив те м самым трагедию.

Ранее стало известно, где был произведён затонувший в Волгограде катамаран «Елань-12». Его выпустили на заводе железо-бетонных конструкций. Вместе с тем, эксперты утверждают, что технические характеристики и производство судна не повлияло на исход трагедии, поскольку в данном случае ключевую роль сыграл человеческий фактор.