VistaNews.ru


Эксперты назвали основные причины трагедии в Волгограде

Сегодня, 09:52

Сразу несколько факторов повлияли на исход ситуации, в которой оказались люди на катере.

Эксперты рассказали о ситуации с катамараном, который затонул накануне в Волгограде вследствие столкновения с баржей. Они назвали основные причины трагедии, которых можно было избежать и спасти людей от гибели. Специалисты утверждают, что владелец судна Дмитрий Хахалев просто не мог управлять катером, поскольку не зарегистрировал его в реестре маломерных судов. Это могло произойти из-за того, что он ещё не рассчитался за катамаран с прежним собственником. Также эксперты отметили, что такого рода суда не могут выходить на воду в тёмное время суток. Отдельно специалисты уделили внимание тому факту, что Хахалев, который находился за штурвалом катера, был пьян и игнорировал оповещения баржи об опасном сближении. Всего этого, уверены эксперты, при определённых обстоятельствах можно было бы избежать, предотвратив те м самым трагедию.

Ранее стало известно, где был произведён затонувший в Волгограде катамаран «Елань-12». Его выпустили на заводе железо-бетонных конструкций. Вместе с тем, эксперты утверждают, что технические характеристики и производство судна не повлияло на исход трагедии, поскольку в данном случае ключевую роль сыграл человеческий фактор.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Затонувший в Волгограде катамаран «Елань-12» спроектирован на заводе ЖБИ-1

Страховых выплат родственники жертв трагедии в Волгограде не получат

На затонувшем в Волгограде катере погибли сотрудники ГИБДД

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем