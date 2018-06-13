В Астраханской области началась миграция смертельно опасных пауков

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Пауки двинулись по степи в поисках партнера для спаривания. Ежегодно в области регистрируют 3-5 случаев укуса каракуртом, но смертельных случаев не было больше 10 лет благодаря своевременной медицинской помощи.

В Астраханской области началась активная миграция каракуртов, смертельно опасных для людей, в особенности в период с июня по июль месяцы. Особи ищут партнера для спаривания, после чего они остановятся в норах под землей, где будут отложены яйца.

Особенно опасны для людей самки каракурта, так как у не менее ядовитых самцов хелицеры не могут пробить человеческую кожу. Самка достигает размера до 2 сантиметров без учета весьма длинных конечностей. В молодую пору брюшко покрывают 12 ярких пятен красного или оранжевого оттенка, с возрастом они становятся белыми, а после и вовсе исчезают. В Астраханской области медики способны спасти человека при укусе пауком.